Де Мистура прокомментировал меморандум о зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии — "шаг в правильном направлении" для достижения реального прекращения огня.

"Эта инициатива — это шаг в правильном направлении, потому что он продвигает реальную деэскалацию в четырех зонах", — заявил де Мистура журналистам. По его словам, "ООН решительно поддерживает" эту инициативу.

В четверг участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане приняли меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции. Как сообщалось ранее, в начале церемонии подписания меморандума один из оппозиционеров вскочил и начал кричать на арабском языке, что "Иран — преступники, им не место среди гарантов". После этого он покинул зал в сопровождении нескольких человек. Остальные оппозиционеры остались в зале.

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