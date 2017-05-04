Иран поддержал меморандум о зонах безопасности в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тегеран поддерживает подписание меморандума о создании зон безопасности в Сирии, заявил советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам.
По его словам, "принятие любых мер, направленных на деэскалацию конфликтов в любом регионе, в частности, в Сирии, — это неотъемлемая часть стратегической политики ИРИ".
"Мы убеждены, что никакие конфликты, в частности, военные, не приносят пользы. Сирийский конфликт вылился уже в целый комплекс угроз миру, стабильности и безопасности для целого региона", — добавил он.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.
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