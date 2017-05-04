Стало известно, когда страны-гаранты подготовят карту зон деэскалации в САР

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Рабочая группа стран-гарантов перемирия в Сирии в рамках проекта о создании зон деэскалации должна будет к 22 мая завершить подготовку необходимых карт, следует из итогового проекта документа, полученного РИА Новости.

"Страны-гаранты обязуются принять необходимые меры для завершения определения карт районов напряженности и районов деэскалации к 22 мая 2017 года", — следует из текста.

Странами-гарантами перемирия в Сирии выступают Россия, Иран и Турция. Согласно документу, карты подготовит рабочая группа гарантов, и затем они пройдут процедуру утверждения.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.