Источник сообщил о постановочных съемках применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сирии на днях прошли постановочные съемки якобы очередного применения армией САР химоружия против мирного населения, заказчик и спонсор находятся в одной из стран Европы, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.



"Результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съемок "телесериала". По подтвержденной по нескольким каналам информации, видеогруппой стрингеров телеканала "Аль-Джазира" на днях проведены постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения", — сказал источник.



Он отметил, что в этих постановках, проходивших в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб), были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев.



"Для придания натуральности видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении "съемочного процесса" каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор", — добавил он.



"Множественный одновременный вброс отснятых видеофальшивок с "кричащими" комментариями в социальные сети должен быть осуществлен в предстоящие несколько дней (до воскресенья) по отдельной команде заказчика и спонсора съемок в одной из европейских стран", — отметил источник.