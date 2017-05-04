Зоны деэскалации в Сирии предполагают создание вдоль них безопасных районов

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии предполагает создание вдоль них безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния. Об этом говорится в проекте документа, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Вдоль границ районов деэскалации предусматривается создание безопасных районов для предотвращения инцидентов и прямых боестолкновений между конфликтующими сторонами", — говорится в тексте документа.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

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