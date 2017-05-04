Страны-гаранты создадут рабочую группу по сирийскому меморандуму

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии по проекту создания зон деэскалации обязуются в течение пяти дней после подписания соответствующего меморандума создать рабочую группу для его осуществления, следует из итогового проекта документа, полученного РИА Новости.

"Гаранты в течение пяти дней после подписания меморандума создадут рабочую группу на уровне уполномоченных представителей для определения границ разоружения, районов напряженности и районов безопасности, а также для решения технических вопросов, связанных с выполнением меморандума", — говорится в одном из пунктов проекта.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

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