Источник: меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии согласован

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии согласован в четверг на переговорах в Астане, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Текст согласован", — сказал он, добавив, что в него были внесены определенные поправки, документ стал более компактным.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Как ранее сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, а определение их границ займет около двух недель. Кроме того, собеседник агентства утверждал, что Россия для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

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