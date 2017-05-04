Источник: вооруженная оппозиция продолжит участие в переговорах в Астане

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Вооружённая оппозиция САР продолжит участие в переговорах в Астане в четверг, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, пообщавшийся утром с оппозиционерами.

"Они вернутся к участию в переговорах в Астане в четверг", — сказал собеседник агентства.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов — РФ, Ирана, Турции, США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.

Участие во встречах вооруженной оппозиции Сирии, которая отказалась приезжать на предыдущий раунд астанинских переговоров, находится под угрозой. Несмотря на то, что в столицу Казахстана прибыли 16 представителей различных группировок, накануне они покинули консультации, сославшись на неприемлемое для них развитие ситуации на земле и потребовав от стран-гарантов перемирия в Сирии прекратить бомбардировки.

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