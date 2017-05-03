Лаврентьев назвал голословными обвинения сирийской оппозиции в адрес ВКС

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция проявила неконструктивный подход, голословно обвинив ВКС РФ в нанесении удара по своим позициям, Генштаб РФ опровергает эти данные; таким образом представители вооруженной оппозиции САР пытаются надавить на страны-гаранты, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Сирийская вооруженная оппозиция, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход — прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно, обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок. Наши представители Генштаба эту информацию опровергают, приводят данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что российская авиация не наносила каких-либо ударов по районам", — сказал Лаврентьев на брифинге в среду.

"Вызывает сожаление тот факт, что это уже не первый случай, когда представители сирийской вооруженной оппозиции пытаются таким образом надавить на представителей стран-гарантов и участников астанинского процесса, таким образам надеясь выторговать какие-то дополнительные более благоприятные условия. Мы до сих пор считали и считаем, что все вопросы должны решаться за столом переговоров", — отметил он.

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