Лаврентьев рассказал, с чем связана идея зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Предложение о зонах деэскалации в Сирии связано с безрезультатной полуторагодовой работой по размежеванию умеренной оппозиции и террористов, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"К сожалению, за полтора года так и не удалось отделить умеренную оппозицию от "Джебхат ан-Нусры"*… Мы решили пойти таким путем, чтобы создать такие зоны, в которых непосредственно борьбу против отрядов террористических организаций вели бы отряды умеренной оппозиции при поддержке стран-гарантов. На данный момент это все, что я могу сказать по поводу этого соглашения", — сказал Лаврентьев, отвечая на брифинге на вопросы журналистов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>