Лаврентьев рассказал о документе по четырем зонам безопасности в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Документ по 4 зонам безопасности в Сирии находится пока в состоянии доработки, оттачивают формулировки для подписания завтра, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"Документ в настоящее время находится в стадии еще доработки, поэтому о деталях этого документа я вам пока не могу сказать все подробности. Идет оттачивание формулировок непосредственно того меморандума, который планируется к подписанию в ходе завтрашнего пленарного заседания. Работа сегодня будет продолжена как с турецкой делегацией, так и с иранской делегацией", — сказал Лаврентьев.

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