Лаврентьев заявил, что сирийская оппозиция в Астане повела неконструктивно

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция проявила неконструктивный подход, голословно обвинив ВКС РФ в нанесении удара по умеренной оппозиции в районах Хамы и Дераа, что не соответствует действительности, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Сирийская вооруженная оппозиция действительно прибыла в зал заседаний переговоров, но через какое-то время получила информацию со ссылкой на информационное агентство "Аль-Джазира" о том, что якобы российскими ВКС были нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям отрядов умеренной оппозиции в районах Хамы и Дераа. Оказалось, что, по нашим данным, это не соответствует действительности", — сказал Лаврентьев на брифинге.

"Получается, мы, к сожалению, снова становимся свидетелями того, что оппозиция не хочет взять на себя определенные обязательства в соответствии с достигаемыми соглашениями на Астане и поэтому пытается использовать любой способ для того, чтобы если не сорвать, так предупредить свое участие", — отметил он.

По словам дипломата, Россия продолжит работу, готова общаться с сирийской вооруженной оппозицией, работает с ними и Турция.

"Турецкая сторона считает, что сирийская вооруженная оппозиция должна принимать участие в переговорах. Если она считает, что существуют какие-то проблемы, то их надо решать. Поэтому мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и что (Мохаммед) Аллуш, возглавляющий делегацию, и другие члены руководства завтра появятся на переговорах. Страну они не покидали, в настоящее время они находятся у себя в гостинице", — добавил он.

Ранее источник в составе делегации вооруженной оппозиции в Астане сказал, что делегация приостановила свое участие в переговорах после выдвижения требований сторонам-гарантам прекратить бомбардировки.

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