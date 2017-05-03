Российская делегация встретилась в Астане со всеми сторонами

Встреча по Сирии в Астане

Встреча по Сирии в Астане

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Делегация РФ встретилась в Астане со всеми сторонами, включая представителей США, они продемонстрировали хороший настрой всех участников, заявил глава делегации РФ Александр Лаврентьев.

"Российская делегация встретилась с турецкой, с иранской делегацией, встретилась с господином (Башаром) Джаафари — представителем делегации сирийского правительства. Поговорили сегодня с делегацией США", — сказал Лаврентьев.

"Считаю, что встречи все практически прошли достаточно на хорошем рабочем уровне, продемонстрировали хороший настрой практически всех участников переговоров в Астане", — сказал он.

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