В коалиции не комментируют идею о создании зон деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке не комментируют предложения о создании зон деэскалации в Сирии.

"Я не буду вдаваться в детали того, что может означать эта деэскалация", — сообщил на брифинге официальный представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.

В то же время он напомнил, что американские военные в Сирии "поддерживают союзников" и их присутствие оказывает стабилизирующее действие на обстановку. "Там, где есть наши силы, нет стрельбы, потому что рядом с ними никто не хочет вступать в перестрелку", — сказал Дорриан.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) в ходе первого дня стартовавшего в среду четвертого раунда международных переговоров в Астане обсуждают инициативу России по созданию четырех зон снижения напряженности в САР, сообщили в МИД Казахстана. Согласно полученным от источника в делегации сирийской оппозиции документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Однако ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет. Согласно данным источника в одной из делегаций, рассматриваются разные варианты, в том числе Алжир, ОАЭ, Египет, страны БРИКС, ОДКБ.

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в среду заявил, что создание зон безопасности в Сирии укрепит режим прекращения огня. Путин также сообщил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом и "американская администрация поддерживает эти идеи".

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