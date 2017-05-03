Коалиция назвала количество боевиков, которые остаются в сирийской Ракке

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. В сирийской Ракке остается около 3-4 тысяч членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), включая иностранных боевиков, сообщил официальный представитель коалиции по борьбе с ИГ полковник ВВС США Джон Дорриан.
"В Ракке остается около 3-4 тысяч бойцов ИГ*, включая иностранных боевиков", — сказал Дорриан на брифинге.
По его словам, город практически окружен "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>