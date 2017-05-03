В Сирии курды за апрель освободили от ИГ* 800 квадратных километров

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы", основу которых составляет курдское ополчение YPG, в течение апреля освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 800 квадратных километров на севере Сирии, сообщается в ежемесячном бюллетене YPG.

"800 кв км в северной и северо-восточной частях провинции Ракка (север долины Джалаб, включая города Хезиме, Мезраа, Тишрин) и десятки деревень были освобождены от банд ИГ*", — говорится в бюллетене.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года.

Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение YPG, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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