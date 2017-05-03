Путин заявил, что авиация не должна работать в зонах деэскалации в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Контроль за выполнением перемирия в зонах деэскалации в Сирии является вопросом отдельных переговоров, авиация не будет работать в зонах безопасности при условии отсутствия там военной активности, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров.

"Как контролировать соблюдение соответствующего режима в этих зонах — это вопрос еще отдельных переговоров", — сказал Путин.

"Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности. Но это все такие тонкие, профессиональные вопросы. Наши министерства обороны, специальные службы находятся в контакте друг с другом и разрабатывают весь этот порядок", — добавил он.

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