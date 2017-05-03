Тиллерсон рассказал, с чего начнется восстановление отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. США и Россия договорились начать восстановление отношений с совместной работы по урегулированию конфликта в Сирии, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"В соответствии с разговором, который состоялся вчера между президентом (РФ Владимиром) Путиным и нашим президентом (Дональдом Трампом), мы и министр иностранных дел (РФ Сергей Лавров) будем продолжать выяснять, можем ли мы работать вместе в первой большой области сотрудничества по Сирии и можем ли мы достичь прекращения огня, которое продлится достаточно долго для того, чтобы перейти к мирному процессу", — заявил Тиллерсон, выступая перед сотрудниками госдепартамента.

"Это все на самых ранних этапах, и я не знаю, куда мы придем", — добавил он.

Госсекретарь напомнил, что по итогам его визита в Москву в начале апреля было принято решение создать рабочую группу, которая будет изучать сложные вопросы в отношениях между странами и пути их решения. С американской стороны ее возглавляет первый заместитель госсекретаря Том Шэннон.

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