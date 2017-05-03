РФ провела консультации с Дамаском и Тегераном по зонам деэскалации в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 3 мая — РИА Новости. Россия провела предварительные консультации с Дамаском и Тегераном по зонам деэскалации в Сирии, рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Предварительно Россия провела консультации и с Дамаском, и с Тегераном. Мы все исходим из того, что нужно создавать такие механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития. И создали бы условия для начала политического диалога", — заявил Путин.

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