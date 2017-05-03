Путин: создание зон безопасности в Сирии укрепит режим прекращения огня

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 3 мая — РИА Новости. Создание зон безопасности в Сирии укрепит режим прекращения огня, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Мы с господином президентом исходим из того, я уже сказал об этом, что решить сирийский кризис можно исключительно политическими средствами. Но для того чтобы этот политический процесс развивался, нужно обеспечить прекращение огня. Россия, Турция, Иран как страны, которые внесли наибольший вклад в эту формулу и в эту практику прекращения боевых действий, все время думали на тему о том, как закрепить этот режим прекращения огня", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Один из способов закрепления режима прекращения огня — это создание зон безопасности или зон деэскалации", — подчеркнул он.

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