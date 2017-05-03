В Астане проходит четвертый раунд переговоров по Сирии

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) в ходе первого дня стартовавшего в среду четвертого раунда международных переговоров в Астане обсуждают инициативу России по созданию четырех зон снижения напряженности в САР, сообщили в МИД Казахстана. Согласно полученным от источника в делегации сирийской оппозиции документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Однако ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет. Согласно данным источника в одной из делегаций, рассматриваются разные варианты, в том числе Алжир, ОАЭ, Египет, страны БРИКС, ОДКБ.

Участвовавшие в переговорах в Астане представители сирийской оппозиции выступили с обращением к странам-гарантам перемирия в САР, в котором в том числе подчеркнули, что создание зон безопасности в Сирии не должно стать альтернативой политическому процессу.

Примечательно, что во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили "безопасные зоны" для деэскалации в Сирии. Эта же тема затрагивалась в ходе переговоров Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

Четыре зоны безопасности

Три предыдущих раунда переговоров в Астане прошли 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

Накануне нынешних переговоров источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В тексте говорится также о предложении создать линии безопасности на границах предложенных зон снижения напряженности, чтобы избежать прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса. Также Москва, согласно документу, предлагает создать блокпосты на линиях разграничения для прохода мирных граждан и доставки гумпомощи и центры мониторинга для отслеживания соблюдения перемирия.

Кроме того, согласно полученным от источника документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Также выдвинуто предложение о создании рабочей группы представителей стран-гарантов, которые должны будут "в самые быстрые сроки" представить карты с границами зон снижения напряженности и порядок действий для их организации.

Документ будет обязателен для Дамаска и оппозиции

Как сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов, инициатива РФ о зонах безопасности в Сирии включена в повестку дня переговоров.

"На сегодняшний день ведутся переговоры по… новой российской инициативе. Прорабатывается меморандум о так называемых зонах деэскалации, зонах снижения напряженности. Делегации сейчас ведут переговоры на эту тему", — сказал Туматов журналистам.

По его словам, также продолжается работа над положениями о примирившихся районах, а также "ведется работа над протоколом по усилению режима прекращения боевых действий и по вопросу обмена пленными".

Он также выразил надежду, что можно рассчитывать на подписание документа по четырем зонам безопасности в Сирии по итогам переговоров в Астане.

"Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат. Завтра на пленарном заседании будут подведены итоги этого раунда", — добавил Туматов.

Отвечая на вопрос, будет ли оппозиция Сирии подписывать документ по зонам безопасности, казахстанский дипломат отметил, что "здесь ведется речь о странах-гарантах, которые примут этот документ". "Если страны-гаранты этот документ примут, то он будет обязательным для исполнения всеми сторонами", — отметил он.

Однако ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет, согласно данным источника в одной из делегаций, рассматриваются разные варианты, в том числе и военные не стран-гарантов перемирия.

"Пока не определились. Мы все варианты рассматриваем. Хотим, чтобы они были умеренными, независимыми", — сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане. По его словам, в частности, речь идет об Алжире, ОАЭ, Египте, странах БРИКС, ОДКБ.

"Но все друг другу не доверяют", — сказал собеседник агентства, добавив, что сторонам пока не удается прийти к согласию.

Между тем в Анкаре рассчитывают на подписание по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане документа о создании четырех зон безопасности в Сирии.

"Это одна из проблем, которую наши группы обсуждали в Астане — оппозиция и правительство. Есть четыре документа, по трем из них мы пришли к консенсусу… Мы обсуждаем это в Астане сейчас, и я надеюсь, что мы найдем взаимопонимание по этому вопросу", — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу российским журналистам, отвечая на вопрос, как в Астане проходит обсуждение предложений о создании в Сирии четырех зон безопасности.

Документ о зонах безопасности в Сирии в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, определение их границ займет около двух недель, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане, отметив, что РФ для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

Оппозиция хочет снова хлопнуть дверью

В ходе нынешнего раунда не обошлось без демонстративных шагов представителей сирийской оппозиции. В середине дня источник в составе делегации вооруженной оппозиции в Астане сказал, что делегация приостановила свое участие в переговорах после выдвижения требований сторонам-гарантам прекратить бомбардировки.

Позднее директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов поспешил успокоить общественность, заявив, что делегация оппозиции Сирии не прекращала участия в переговорах в Астане, они покинули место проведения переговоров, так как их программа на сегодня закончена. По его словам, в четверг делегация вновь примет участие во встрече.

"Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из различных группировок как Северного, так называемого, фронта, так и Южного фронта. Сейчас просто делегация оппозиции выехала, поскольку у них все встречи закончились. Они сегодня провели встречи с представителями ООН, со (спецпредставителем ООН по САР) Стаффаном де Мистурой, с представителями США. Все идет в рабочем порядке. Завтра, надеюсь, оппозиция также примет участие во всех переговорах", — сказал Туматов журналистам.

Затем представители сирийской оппозиции выступили с обращением к странам-гарантам перемирия в Сирии, в котором в том числе подчеркнули, что создание зон безопасности в Сирии не должно стать альтернативой политическому процессу.

"Зоны безопасности — это временная мера для снятия напряженности в сложной жизни граждан и не может быть принята (как) альтернатива политическому переходу", — говорится в обращении оппозиции к странам-гарантам перемирия в Сирии, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция потребовала вывода сил правительства Сирии с территорий, занятых после 30 декабря 2016 года, а также вновь потребовала ухода президента САР Башара Асада.

Они также призвали Дамаск начать освобождать заключенных в соответствии с установленным графиком, незамедлительно освободить женщин и детей, больных и пожилых, прекратить незаконные аресты, убийства, разные виды пыток в тюрьмах и местах заключения, открыть доступ туда независимым наблюдателям.

Сирийская оппозиция также считает необходимым "вывести из Сирии все террористические религиозные группировки, поддерживающие режим" и создать механизм "для гарантии исполнения полного прекращения огня и препятствию нарушений в будущем". Перемирие, по мнению оппозиционеров, возможно только "равномерно с политическим переходом и сохранением целостности Сирии территориально и народом".

Несмотря на демарш оппозиции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о "серьезном прогрессе" на переговорах в Астане после встречи с американской делегацией и оппозицией Сирии.

"Сейчас я не буду давать комментарии. Но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим (с журналистами) в 9 часов (18.00 мск)", — сообщил журналистам спецпосланник ООН по Сирии по завершении переговоров с делегацией сирийской оппозиции и консультаций с американской делегацией.

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