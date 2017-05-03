В Астане проходит четвертый раунд переговоров по Сирии

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) в ходе первого дня стартовавшего в среду четвертого раунда международных переговоров в Астане обсуждают инициативу России по созданию четырех зон снижения напряженности в САР, сообщили в МИД Казахстана. Согласно полученным от источника в делегации сирийской оппозиции документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Однако ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет. Согласно данным источника в одной из делегаций, рассматриваются разные варианты, в том числе Алжир, ОАЭ, Египет, страны БРИКС, ОДКБ.
Примечательно, что во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили "безопасные зоны" для деэскалации в Сирии. Эта же тема затрагивалась в ходе переговоров Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.
Четыре зоны безопасности
Три предыдущих раунда переговоров в Астане прошли 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.
Накануне нынешних переговоров источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.
Кроме того, согласно полученным от источника документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Также выдвинуто предложение о создании рабочей группы представителей стран-гарантов, которые должны будут "в самые быстрые сроки" представить карты с границами зон снижения напряженности и порядок действий для их организации.
Документ будет обязателен для Дамаска и оппозиции
Как сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов, инициатива РФ о зонах безопасности в Сирии включена в повестку дня переговоров.
"На сегодняшний день ведутся переговоры по… новой российской инициативе. Прорабатывается меморандум о так называемых зонах деэскалации, зонах снижения напряженности. Делегации сейчас ведут переговоры на эту тему", — сказал Туматов журналистам.
Он также выразил надежду, что можно рассчитывать на подписание документа по четырем зонам безопасности в Сирии по итогам переговоров в Астане.
"Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат. Завтра на пленарном заседании будут подведены итоги этого раунда", — добавил Туматов.
Отвечая на вопрос, будет ли оппозиция Сирии подписывать документ по зонам безопасности, казахстанский дипломат отметил, что "здесь ведется речь о странах-гарантах, которые примут этот документ". "Если страны-гаранты этот документ примут, то он будет обязательным для исполнения всеми сторонами", — отметил он.
Однако ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет, согласно данным источника в одной из делегаций, рассматриваются разные варианты, в том числе и военные не стран-гарантов перемирия.
"Пока не определились. Мы все варианты рассматриваем. Хотим, чтобы они были умеренными, независимыми", — сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане. По его словам, в частности, речь идет об Алжире, ОАЭ, Египте, странах БРИКС, ОДКБ.
"Но все друг другу не доверяют", — сказал собеседник агентства, добавив, что сторонам пока не удается прийти к согласию.
Между тем в Анкаре рассчитывают на подписание по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане документа о создании четырех зон безопасности в Сирии.
"Это одна из проблем, которую наши группы обсуждали в Астане — оппозиция и правительство. Есть четыре документа, по трем из них мы пришли к консенсусу… Мы обсуждаем это в Астане сейчас, и я надеюсь, что мы найдем взаимопонимание по этому вопросу", — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу российским журналистам, отвечая на вопрос, как в Астане проходит обсуждение предложений о создании в Сирии четырех зон безопасности.
Документ о зонах безопасности в Сирии в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, определение их границ займет около двух недель, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане, отметив, что РФ для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.
Оппозиция хочет снова хлопнуть дверью
В ходе нынешнего раунда не обошлось без демонстративных шагов представителей сирийской оппозиции. В середине дня источник в составе делегации вооруженной оппозиции в Астане сказал, что делегация приостановила свое участие в переговорах после выдвижения требований сторонам-гарантам прекратить бомбардировки.
"Делегация оппозиции участвует, приехало 19 человек из различных группировок как Северного, так называемого, фронта, так и Южного фронта. Сейчас просто делегация оппозиции выехала, поскольку у них все встречи закончились. Они сегодня провели встречи с представителями ООН, со (спецпредставителем ООН по САР) Стаффаном де Мистурой, с представителями США. Все идет в рабочем порядке. Завтра, надеюсь, оппозиция также примет участие во всех переговорах", — сказал Туматов журналистам.
Затем представители сирийской оппозиции выступили с обращением к странам-гарантам перемирия в Сирии, в котором в том числе подчеркнули, что создание зон безопасности в Сирии не должно стать альтернативой политическому процессу.
"Зоны безопасности — это временная мера для снятия напряженности в сложной жизни граждан и не может быть принята (как) альтернатива политическому переходу", — говорится в обращении оппозиции к странам-гарантам перемирия в Сирии, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, сирийская вооруженная оппозиция потребовала вывода сил правительства Сирии с территорий, занятых после 30 декабря 2016 года, а также вновь потребовала ухода президента САР Башара Асада.
Они также призвали Дамаск начать освобождать заключенных в соответствии с установленным графиком, незамедлительно освободить женщин и детей, больных и пожилых, прекратить незаконные аресты, убийства, разные виды пыток в тюрьмах и местах заключения, открыть доступ туда независимым наблюдателям.
Сирийская оппозиция также считает необходимым "вывести из Сирии все террористические религиозные группировки, поддерживающие режим" и создать механизм "для гарантии исполнения полного прекращения огня и препятствию нарушений в будущем". Перемирие, по мнению оппозиционеров, возможно только "равномерно с политическим переходом и сохранением целостности Сирии территориально и народом".
"Сейчас я не буду давать комментарии. Но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим (с журналистами) в 9 часов (18.00 мск)", — сообщил журналистам спецпосланник ООН по Сирии по завершении переговоров с делегацией сирийской оппозиции и консультаций с американской делегацией.
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