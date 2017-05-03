Делегации США и сирийской оппозиции встретятся в Астане

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Делегация США в ближайшее время встретится с делегацией сирийской оппозиции, прибывшей в Астану, сообщил РИА Новости помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

"Сейчас я собираюсь встретиться с оппозицией (сирийской — ред.)", — сказал он, не уточнив, какова повестка предстоящей встречи.

На вопрос о том, знает ли он о сообщениях, что оппозиция якобы планирует заморозить свое участие в переговорах, Джонс ответил, что эта встреча с делегацией оппозиции станет для него первой в ходе текущего раунда.

В среду стартовал четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. США впервые представлены на них на таком высоком уровне.

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