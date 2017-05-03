Берлин от встречи в Астане ждет вклада в перезапуск урегулирования в Сирии

БЕРЛИН, 3 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ФРГ ожидает от переговоров в Астане по Сирии вклада в перезапуск переговорного процесса между правительством и оппозицией республики, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы должны попытаться снова запустить процесс переговоров между правительством и оппозицией. Если Астана внесет в это вклад, мы будем это приветствовать", — сказал Шефер.

"Астана попыталась сфокусироваться на вопросах перемирия, результаты мы видели в последние месяцы, Астана не смогла удержать сирийский режим от нарушения табу и использования химического оружия. Перемирие также хрупко, как и месяцы, и год назад. Поэтому нельзя говорить о том, что Астана стала прорывом и привела к результатам, которые создали лучшую перспективу для мирного процесса или для положения людей в стране. Это ничего не меняет в том, что мы желали бы, чтобы прогресс был, и если Астана может внести в это вклад, мы будет рады", — заявил представитель МИД.

По итогам переговоров в Астане по Сирии, которые стартовали в среду, ожидается подписание документа по четырем зонам безопасности, подписи поставят страны-гаранты, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>