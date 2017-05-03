Сирийская оппозиция прокомментировала идею создания зон безопасности

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Создание зон безопасности в Сирии не должно рассматриваться как альтернатива политическому процессу урегулирования, считает сирийская оппозиция.

"Зоны безопасности — это временная мера для снятия напряженности в сложной жизни граждан, и не может быть принята (как) альтернатива политическому переходу", — говорится в обращении оппозиции к странам-гарантам перемирия в Сирии, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее источник в делегации сирийской оппозиции сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

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