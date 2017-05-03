Однокурсник рассказал о погибшем в Сирии российском военном советнике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Погибший в Сирии российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников был умным и неординарным человеком, рассказал в среду РИА Новости его однокурсник Юрий.
"Познакомились мы в 1995 году, когда вместе поступали в ЕВАКУ (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище). Вместе проходили обучение с первого по пятый курс, в одной батарее, но в разных взводах. Хорошие товарищеские отношения у нас были. Вместе на дежурства ходили, в караулы. Он был хорошим, неординарным человеком, умным. Хорошо показал себя в учебе. Часто товарищи к нему за помощью обращались. Не сомневаюсь, что он был грамотным офицером. Всегда стремился знать больше. К сожалению, служба разбросала нас", — сказал Юрий.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>