Однокурсник рассказал о погибшем в Сирии российском военном советнике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Погибший в Сирии российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников был умным и неординарным человеком, рассказал в среду РИА Новости его однокурсник Юрий.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение. Он представлен к государственной награде посмертно. В среду его похоронили в Екатеринбурге.

"Познакомились мы в 1995 году, когда вместе поступали в ЕВАКУ (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище). Вместе проходили обучение с первого по пятый курс, в одной батарее, но в разных взводах. Хорошие товарищеские отношения у нас были. Вместе на дежурства ходили, в караулы. Он был хорошим, неординарным человеком, умным. Хорошо показал себя в учебе. Часто товарищи к нему за помощью обращались. Не сомневаюсь, что он был грамотным офицером. Всегда стремился знать больше. К сожалению, служба разбросала нас", — сказал Юрий.

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