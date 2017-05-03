Де Мистуре неизвестно о приостановке участия оппозиции САР в "Астане-4"

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что не в курсе того, что якобы вооружённая оппозиция решила заморозить своё участие в переговорах в Астане.
Источник в составе делегации вооруженной оппозиции в Астане ранее сказал, что делегация приостановила свое участие в переговорах после выдвижения требований сторонам-гарантам прекратить бомбардировки.
В российской делегации РИА Новости сообщили, что не слышали об этом, а в МИД Казахстана заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
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