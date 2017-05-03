Источник рассказал о подготовке документа о зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Документ о зонах безопасности в Сирии в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, определение их границ займет около двух недель, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане, отметив, что РФ для обеспечения безопасности в этих зонах в крайнем случае может задействовать свою военную полицию.

Источник в делегации сирийской оппозиции ранее сообщил РИА Новости о российских предложениях по урегулированию в Сирии. В полученных от него документах говорится, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

"Документ вступит в силу через сутки. Это прекращение ударов и так далее. А деление зон, выбор контингента — более сложный процесс. Думаем, это займет две недели. Российская делегация предложила, что на крайний случай может на временной основе возложить это на свои подразделении военной полиции, с этим согласны все — и оппозиции, и сирийцы. Но русские подчеркнули крайнюю нежелательность этого", — сказал собеседник агентства.

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