Источник в одной из делегаций рассказал о ходе переговоров в Астане

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Ясности по международным силам, которые будут обеспечивать безопасность в четырех зонах в Сирии, пока нет, рассматриваются разные варианты, в том числе Алжир, ОАЭ, Египет, страны БРИКС, ОДКБ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах по Сирии в Астане.

"Пока не определились. Мы все варианты рассматриваем. Хотим, чтобы они были умеренными, независимыми", — сказал источник.

По его словам, в частности, речь идет об Алжире, ОАЭ, Египте, странах БРИКС, ОДКБ.

"Но все друг другу не доверяют", — сказал собеседник агентства, добавив, что сторонам пока не удается прийти к согласию.

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