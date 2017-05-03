В Астане прошла встреча российской делегации с помощником госсекретаря США

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. В Астане состоялась встреча российской делегации во главе с Александром Лаврентьевым и помощником государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсом, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча продолжалась чуть больше часа, она прошла в отеле Rixos. После этого все делегации отправились на обед. Планируется, что после его окончания российская делегация встретится с сирийской правительственной делегацией во главе с Башаром Джаафари, а американская проведет встречу с иорданской.

США впервые представлены на астанинских переговорах на таком высоком уровне. Иордания, еще один наблюдатель, также повысила уровень своего присутствия. От Аммана в Астану прибыл советник министра иностранных дел по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель.

Что касается стран-гарантов, делегацию Турции возглавляет заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, делегацию Ирана — замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

В переговорах также принимает участие вооружённая сирийская оппозиция, проигнорировавшая прошлый раунд.

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