Источник рассказал о целях делегации США на переговорах в Астане

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Делегация США в ходе переговоров по Сирии в Астане планирует сосредоточиться на проблеме снижения напряженности, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, прибывших в столицу Казахстана.

"Делегация США здесь для того, чтобы сфокусироваться исключительно на одном вопросе – это снижение напряженности", — заявил источник.

США на стартующем в среду в Астане четвёртом раунде переговоров по Сирии представляет помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс. США впервые представлены на астанинских переговорах на таком высоком уровне.

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