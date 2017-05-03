Военного советника, погибшего в Сирии, похоронят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Российский военный советник, подполковник Алексей Бучельников, погибший в Сирии при обстреле боевиками сирийских войск, будет похоронен в среду в Екатеринбурге, сообщила РИА Новости знакомая погибшего.

"Сегодня похороны", — сказала собеседница агентства, уточнив, что похоронят Алексея в Екатеринбурге.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение. Он представлен к государственной награде посмертно.

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