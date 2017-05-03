Де Мистура надеется встретиться со всеми участниками переговоров в Астане

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает провести в Астане в среду двусторонние встречи со всеми участниками переговоров по сирийскому урегулированию.

"Я собираюсь встретиться со всеми сегодня, поскольку это именно то, что мы должны сделать", — сообщил де Мистура РИА Новости.

Переговоры по САР в столице Казахстана стартуют 3 мая.

Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

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