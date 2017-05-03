На переговорах по Сирии в Астане США представляет помощник госсекретаря

АСТАНА, 3 мая — РИА Новости. США на стартующем в среду в Астане четвёртом раунде переговоров по Сирии представляет помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Он прибыл", — сказал Жайнаков РИА Новости.

США впервые представлены на астанинских переговорах на таком высоком уровне. Уровень своего присутствия также повысил ещё один наблюдатель — Иордания. От Аммана в Астану прибыл советник министра иностранных дел по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель.

Что касается стран-гарантов, делегацию РФ возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции — заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, делегацию Ирана — замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Три раунда международных встреч по Сирии на высоком уровне прошли в Астане 23-24 января, 15-16 февраля и 14-15 марта. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии.

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