В Алеппо российские врачи принимают до 200 пациентов в сутки

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото

АЛЕППО (Сирия), 3 мая — РИА Новости. Российский Медицинский отряд специального назначения (МОСН) продолжает свою работу в сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. Врачи принимают до 200 пациентов в сутки – в том числе тех, кто был ранен в ходе боевых действий и обстрелов террористов.

"Я не сразу понял, что произошло. Почувствовал резкую боль в спине. Оказалось, меня подстрелил снайпер. Я надеюсь, ваши врачи мне помогут", — рассказал журналистам Омар Сенди, один из пациентов госпиталя МОСН.

Он получил пулевое ранение, покупая продукты на рынке. Как показал рентген, пуля прошла в сантиметре от сердца. Но не на вылет. С инородным телом в груди мужчина жил 5 лет.

"Есть входное (отверстие) – видимо, стреляли сверху. И она застряла в среднем средостении. Его больше года назад прооперировали. Видно, что стоят дренажи, лёгкое расправилось, но пулю не удаляли, потому что боялись задеть сосудистые пучки", — говорит хирург МОСН Станислав Гиткис.

И таких пациентов в российском госпитале медицинского отряда специального назначения принимают до 200 в сутки.

"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями, и их последствиями чаще всего. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", — рассказал заместитель начальника медицинского отряда специального назначения Валерий Гаспарян.

У мужчины на операционном столе – осколочное ранение в руку. Последствие минометного обстрела. Он просил не показывать лицо и не называть имени. Опасается за жизнь родственников, живущих на территории, захваченной боевиками. Радикальные исламисты даже за такой контакт с русскими могут казнить всю семью.

Через полчаса осколок извлекли. Этот небольшой кусочек металла, внешне похожий на полумесяц, хоть и не задел жизненно важные органы, мог привести к плачевным последствиям в дальнейшем.

"Находился глубоко – между костями предплечья. Лежал на межкостной мембране. Близость сосудов, нервов. Когда человек будет двигаться, мышцы будут двигаться, смещаться… Может повредить сосуды", — поясняет хирург, показывая осколок.

Персонал российского госпиталя, больше 100 человек – это высококлассные специалисты, за плечами которых колоссальный опыт, полученный в том числе и в горячих точках. Для многих командировка в Сирию не первая. Со спецификой работы в арабской республике знакомы. Разве что языковой барьер мешает. Тогда на помощь российским врачам приходят сирийские волонтёры – студенты мединститута.

В том числе студентка Жасмин Наджар. "У них здесь нет переводчика. Помогать им – мне это важно. Сама я пока еще не доктор, но это и практика для меня, чтобы в будущем я стала хорошим доктором", — говорит Наджар.

В свою очередь, и российские врачи помогают сирийским коллегам в медучреждениях города. Профильных специалистов в Сирии не хватает. А число людей, нуждающихся в медицинской помощи, велико. И в первую очередь это беженцы. Люди, годами жившие в городах, подконтрольных боевикам, и лишенные возможности лечиться у специалистов, наконец-то получили надежду на исцеление.

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