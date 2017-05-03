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Война в Сирии
Война в Сирии

В Алеппо российские врачи принимают до 200 пациентов в сутки

Сюжет:
Ситуация в Алеппо (1006)
08:0803.05.2017
0150
© NewsTeamПерейти в фотобанкГорожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фотоГорожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото
© NewsTeam
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АЛЕППО (Сирия), 3 мая — РИА Новости. Российский Медицинский отряд специального назначения (МОСН) продолжает свою работу в сирийском Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. Врачи принимают до 200 пациентов в сутки – в том числе тех, кто был ранен в ходе боевых действий и обстрелов террористов.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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В Алеппо российские медики помогли 17 тысячам человек
"Я не сразу понял, что произошло. Почувствовал резкую боль в спине. Оказалось, меня подстрелил снайпер. Я надеюсь, ваши врачи мне помогут", — рассказал журналистам Омар Сенди, один из пациентов госпиталя МОСН.

Он получил пулевое ранение, покупая продукты на рынке. Как показал рентген, пуля прошла в сантиметре от сердца. Но не на вылет. С инородным телом в груди мужчина жил 5 лет.

"Есть входное (отверстие) – видимо, стреляли сверху. И она застряла в среднем средостении. Его больше года назад прооперировали. Видно, что стоят дренажи, лёгкое расправилось, но пулю не удаляли, потому что боялись задеть сосудистые пучки", — говорит хирург МОСН Станислав Гиткис.

И таких пациентов в российском госпитале медицинского отряда специального назначения принимают до 200 в сутки.

"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями, и их последствиями чаще всего. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", — рассказал заместитель начальника медицинского отряда специального назначения Валерий Гаспарян.

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Город-феникс: как жители поднимают Алеппо из руин
У мужчины на операционном столе – осколочное ранение в руку. Последствие минометного обстрела. Он просил не показывать лицо и не называть имени. Опасается за жизнь родственников, живущих на территории, захваченной боевиками. Радикальные исламисты даже за такой контакт с русскими могут казнить всю семью.

Через полчаса осколок извлекли. Этот небольшой кусочек металла, внешне похожий на полумесяц, хоть и не задел жизненно важные органы, мог привести к плачевным последствиям в дальнейшем.

"Находился глубоко – между костями предплечья. Лежал на межкостной мембране. Близость сосудов, нервов. Когда человек будет двигаться, мышцы будут двигаться, смещаться… Может повредить сосуды", — поясняет хирург, показывая осколок.

Персонал российского госпиталя, больше 100 человек – это высококлассные специалисты, за плечами которых колоссальный опыт, полученный в том числе и в горячих точках. Для многих командировка в Сирию не первая. Со спецификой работы в арабской республике знакомы. Разве что языковой барьер мешает. Тогда на помощь российским врачам приходят сирийские волонтёры – студенты мединститута.

В том числе студентка Жасмин Наджар. "У них здесь нет переводчика. Помогать им – мне это важно. Сама я пока еще не доктор, но это и практика для меня, чтобы в будущем я стала хорошим доктором", — говорит Наджар.

В свою очередь, и российские врачи помогают сирийским коллегам в медучреждениях города. Профильных специалистов в Сирии не хватает. А число людей, нуждающихся в медицинской помощи, велико. И в первую очередь это беженцы. Люди, годами жившие в городах, подконтрольных боевикам, и лишенные возможности лечиться у специалистов, наконец-то получили надежду на исцеление.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Возвращение жизни на улицы Алеппо
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
© REUTERS / Ali HashishoКладбище в Алеппо.Кладбище в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Кладбище в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoНа одной из разрушенных улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВо многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина с хлебом на улице в Алеппо.Женщина держит лепешки в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiНа одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
На одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
© REUTERS / Ali HashishoДети сидят на уроке в восстановленной школе.Дети на уроке в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина идет по одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiМужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
© REUTERS / Ali HashishoРазрушенное здание в Алеппо.Город Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
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Война в Сирии
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