В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

АСТАНА, 3 май — РИА Новости. Все участники двухдневных международных переговоров по Сирии, которые стартуют в среду в столице Казахстана, прибыли в Астану, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Могу подтвердить, что (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) де Мистура прибыл, главы Турецкой и Российской делегации прибыли. Все здесь", — сказал Жайнаков РИА Новости по телефону.

Ранее в Астану уже прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, эксперты ООН. Прибытие в столицу Казахстана глав делегаций России, Турции, ООН, Иордании и США ожидалось в ночь со 2 на 3 мая. Во вторник делегация вооруженной оппозиции Сирии во главе с Мохаммедом Аллушем, которая не участвовала в третьем раунде переговоров, прибыла на переговоры в Астану.

Как информировал МИД Казахстана, страны-гаранты перемирия в Сирии будут представлены на встрече в Астане на высоком уровне. Делегацию РФ возглавляет специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции — заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, делегацию Ирана — замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Впервые в качестве главы делегации США ожидалось участие во встрече помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.

Участие в четвертом раунде переговоров по Сирии в Астане также подтвердили специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. Иордания, как и США, выступает в астанинском процессе по Сирии в качестве наблюдателя.

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