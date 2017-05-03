Биньямин Нетаньяху считает, что в Сирии остаются десятки тонн химоружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил в "десятки тонн" запасы химического оружия, остающиеся в Сирии, и предостерег от попыток его использовать против еврейского государства.
"Прежде всего, там осталось химическое оружие. Пусть и считанные проценты (прежнего арсенала), но это все равно десятки тонн… Я обещаю вам, что, если кому-либо когда-либо придет в голову мысль применить оружие массового поражения против нас, он подвергнет страшной опасности самого себя", — сказал он в эфире израильского русскоязычного Девятого телеканала.
Израиль вслед за США возложил ответственность за химатаку в Идлибе на официальный Дамаск и приветствовал последовавший за инцидентом американский ракетный удар по аэродрому правительственных войск. Сирийские власти отвергают обвинения в использовании отравляющих веществ и настаивают на том, что еще несколько лет назад передали свои неконвенциональные арсеналы под контроль международного сообщества для уничтожения.
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