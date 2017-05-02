CNN: Клинтон поддержала удар США в Сирии, но не уверена, что он сработал

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что поддерживает удар сил США в Сирии, однако не уверенна, что эти действия что-то изменили, об этом она заявила в интервью телеканалу CNN.

"Я поддержала (удар США в Сирии – ред.). Но я не убеждена, что это как-то повлияло (на ситуацию – ред.). И я не знаю, какие потенциальные тайные договоренности были достигнуты с русскими. Позднее мы узнали, что русские и сирийцы убрали самолеты со взлетно-посадочной полосы, русских могли предупредить раньше нашего конгресса. Я думаю, что мы многого не знаем о том, что было частью этого удара", — заявила Клинтон.

"Я думаю, еще слишком рано говорит об этом", — ответила Клинтон на вопрос ведущей о том, "сработал ли удар в Сирии".

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