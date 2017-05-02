Белый дом: Трамп и Путин обсудили "безопасные зоны" для деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа, заявил по итогам разговора двух лидеров Белый дом.

"Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго и зашли слишком далеко и, что все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием. Разговор был очень хорошим, он включал обсуждение безопасных зон, или зон деэскалации, для достижения продолжительного мира, по гуманитарным и прочим причинам", — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом подтвердил информацию госдепартамента, что США пошлют представителя на переговоры по Сирии в Астане 3-4 мая.

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