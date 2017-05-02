США
2.052 мая22:28МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны и эксперты опровергли "сказки" про химоружие в Хан-Шейхуне

Сюжет:
Главное за 2 мая 2017 года (10)
22:1402.05.2017
(обновлено: 22:22 02.05.2017)
02980
© AP Photo / Hassan AmmarСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ и российские военные эксперты назвали безосновательным доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что в сирийском Хан-Шейхуне сирийской армией были якобы применены авиабомбы советского производства, содержавшие нервно-паралитический газ зарин.

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелом Меркель. 2 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин призвал найти и наказать виновных в инциденте в Хан-Шейхуне

Ранее Human Rights Watch опубликовало доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . А. Новоточинов
Перейти в фотобанк
В МИД поддержали отправку экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун

Сказочные "специалисты"

"Эксперты" из организации HRW, заявившие, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован якобы химическим боеприпасом "советского производства", — сказочники, указанный в докладе боеприпас ХАБ-250 никогда не экспортировался за пределы СССР и конструктивно не предназначен для снаряжения зарином, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Более того, эти снаряды все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века, подчеркнул он.

"Всё это уничтожено в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Все данные ОЗХО имеет, в том числе количество боеприпасов, их типы, типы боевых отравляющих веществ, места складирования на момент подписания конвенции договора. ОЗХО также известно, в том случае, если у стран, заключивших такой договор были поставки за рубеж, в том числе и эти данные", — в свою очередь сказал РИА Новости член экспертного совета Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Выводы по фотографиям

Конашенков отметил, что прошел уже месяц после инцидента в Хан-Шейхуне. "Однако ни представители США, ни кричавшие о "химической атаке" Великобритания и Франция так и не могут представить публике или в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) ничего конкретного. Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", — сказал он.

Официальный представитель МО также подчеркнул, что "ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал в Хан-Шейхуне". Однако "местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса, цементным раствором", сказал Конашенков.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
В Минобороны назвали сказками заявления HRW о "советской" бомбе в Идлибе

То, что никто из Human Righys Watch не был на месте предполагаемой атаки, сообщил РИА Новости директор HRW по ООН Лу Шарбонно.

Отвечая на вопрос, что HRW знают о бомбах ХАБ-250/500, и почему сразу было заявлено о том, что была использована именно эта бомба, Шарбонно признался, что "мы не можем получить доступ к месту инцидента".

"Но у нас есть фотографии и видео кратера, фрагментов оружия, которое было использовано для доставки химических веществ", — уточнил он.

Возможно, такие "доводы" позволяют Шарбонно не сомневаться в выводах HRW.

"Это то, к чему мы пришли в нашем анализе ситуации. И мы убеждены в нем. Мы работаем с тем, что у нас есть — изображения, видео, показания свидетелей", — сказал он.

А на вопрос, какие эксперты HRW определили тип оружия и были ли среди них представители ОЗХО или ООН, Шарбонно ответил, что разговор велся "со специалистами по идентификации оружия и химического оружия, как внутри HRW, так и экспертами вне организации". При этом имен экспертов в HRW так и не назвали.

"В HRW есть отдел, который занимается оружием, но в дополнение к сотрудникам этого отдела, мы консультировались с опытными экспертами вне организации, в том числе, по химическому оружию. В таких вопросах мы не можем полагаться только на внутренние оценки, потому что это крайне специализированная, техническая работа", — сказал Шарбонно.

Неувязка со свидетелями

Что касается свидетелей, а именно тех, кто был на месте предполагаемой химатаки и делал там фото, то в случае реального применения зарина их давно бы не было среди живых — на эту явную неувязку указали российские военные эксперты.

Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Политолог о докладе HRW по Сирии: осколки от бомбы ничего не доказывают

По мнению Мураховского, подозрения вызывает упоминание Human Rights Watch одного из первых очевидцев, снявшего фото якобы разлившейся жидкости, что "должно соответствовать применению бомбы, содержащей зарин".

"Мне кажется, это весьма странно, потому что тот человек, который мог увидеть жидкость, если это зарин, должен давно покоиться на кладбище", — отметил в беседе с РИА Новости Мураховский.

Так же считает и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Он обратил внимание, что невозможно на месте события сделать фотографию с якобы следами применения химического оружия, а также поставить знак опасности, и потом остаться в живых.

"Эти люди попросту не выжили бы, а умерли в течение 10-15 минут. Так что всё это чистой воды "липа", — сказал РИА Новости Никулин.

"Аргумент" из музея

Но главным "аргументом", использованным Human Rights Watch, на поверку оказалась фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве, сообщил Конашенков.

"Вынуждены разочаровать "сказочников"-экспертов из Human Rights Watch", — сказал он.

О типе якобы разорвавшегося боеприпаса невозможно судить при отсутствии какой-либо маркировки, сказал РИА Новости Мураховский.

"Единственное достоверное фото, представленное на сайте (HRW) — это изображение советской авиабомбы ХАБ-250 из музея. Вообще-то на ХАБ, как и на любой советской авиационной бомбе, имеется буквенно-цифровая маркировка в соответствии с нормативами Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ", — уточнил эксперт.

Техническая бессмыслица

Конашенков подробно пояснил, почему бессмысленно говорить о применении авиабомб ХАБ-250 и с чисто технической точки зрения.

"Никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе", — сказал Конашенков. Кроме того, эти боеприпасы конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином, добавил он.

Остатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Политолог о французском докладе по Идлибу: "ларчик" открывается просто

"И самое главное, ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы", — подчеркнул представитель военного ведомства, комментируя фотографии фрагментов некоего разорвавшегося боеприпаса, которые размещены на сайте HRW.

Фейк и шарлатанство

"Умозрительным выводам HRW верить нельзя, тем более если ее представители туда не выезжали, а якобы осколки (бомбы) видели из космоса. Это обычный фейк, такой же, как у "Белых касок", — сказал Никулин РИА Новости.

"Скорее всего, такого рода информацию Human Rights Watch получили от (западных) спецслужб, задача которых – осуществить информационный вброс чужими руками, в данном случае — по каналам правозащитной организации", — добавил он.

По словам Конашенкова, только прибытие и работа в Хан-Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля. "Чем больше западные страны будут препятствовать этому — тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных", — заключил Конашенков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена