Минобороны и эксперты опровергли "сказки" про химоружие в Хан-Шейхуне

МОСКВА/НЬЮ-ЙОРК, 2 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ и российские военные эксперты назвали безосновательным доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что в сирийском Хан-Шейхуне сирийской армией были якобы применены авиабомбы советского производства, содержавшие нервно-паралитический газ зарин.

Ранее Human Rights Watch опубликовало доклад, в котором утверждается, что сирийская армия якобы применила химическое оружие в Хан-Шейхуне 4 апреля, используя бомбу советского производства KhAB-250 (ХАБ/ХБ).

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Сказочные "специалисты"



"Эксперты" из организации HRW, заявившие, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован якобы химическим боеприпасом "советского производства", — сказочники, указанный в докладе боеприпас ХАБ-250 никогда не экспортировался за пределы СССР и конструктивно не предназначен для снаряжения зарином, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Более того, эти снаряды все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века, подчеркнул он.

"Всё это уничтожено в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Все данные ОЗХО имеет, в том числе количество боеприпасов, их типы, типы боевых отравляющих веществ, места складирования на момент подписания конвенции договора. ОЗХО также известно, в том случае, если у стран, заключивших такой договор были поставки за рубеж, в том числе и эти данные", — в свою очередь сказал РИА Новости член экспертного совета Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Выводы по фотографиям



Конашенков отметил, что прошел уже месяц после инцидента в Хан-Шейхуне. "Однако ни представители США, ни кричавшие о "химической атаке" Великобритания и Франция так и не могут представить публике или в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) ничего конкретного. Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", — сказал он.

Официальный представитель МО также подчеркнул, что "ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал в Хан-Шейхуне". Однако "местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса, цементным раствором", сказал Конашенков.

То, что никто из Human Righys Watch не был на месте предполагаемой атаки, сообщил РИА Новости директор HRW по ООН Лу Шарбонно.

Отвечая на вопрос, что HRW знают о бомбах ХАБ-250/500, и почему сразу было заявлено о том, что была использована именно эта бомба, Шарбонно признался, что "мы не можем получить доступ к месту инцидента".

"Но у нас есть фотографии и видео кратера, фрагментов оружия, которое было использовано для доставки химических веществ", — уточнил он.

Возможно, такие "доводы" позволяют Шарбонно не сомневаться в выводах HRW.

"Это то, к чему мы пришли в нашем анализе ситуации. И мы убеждены в нем. Мы работаем с тем, что у нас есть — изображения, видео, показания свидетелей", — сказал он.

А на вопрос, какие эксперты HRW определили тип оружия и были ли среди них представители ОЗХО или ООН, Шарбонно ответил, что разговор велся "со специалистами по идентификации оружия и химического оружия, как внутри HRW, так и экспертами вне организации". При этом имен экспертов в HRW так и не назвали.

"В HRW есть отдел, который занимается оружием, но в дополнение к сотрудникам этого отдела, мы консультировались с опытными экспертами вне организации, в том числе, по химическому оружию. В таких вопросах мы не можем полагаться только на внутренние оценки, потому что это крайне специализированная, техническая работа", — сказал Шарбонно.

Неувязка со свидетелями



Что касается свидетелей, а именно тех, кто был на месте предполагаемой химатаки и делал там фото, то в случае реального применения зарина их давно бы не было среди живых — на эту явную неувязку указали российские военные эксперты.

По мнению Мураховского, подозрения вызывает упоминание Human Rights Watch одного из первых очевидцев, снявшего фото якобы разлившейся жидкости, что "должно соответствовать применению бомбы, содержащей зарин".

"Мне кажется, это весьма странно, потому что тот человек, который мог увидеть жидкость, если это зарин, должен давно покоиться на кладбище", — отметил в беседе с РИА Новости Мураховский.

Так же считает и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Он обратил внимание, что невозможно на месте события сделать фотографию с якобы следами применения химического оружия, а также поставить знак опасности, и потом остаться в живых.

"Эти люди попросту не выжили бы, а умерли в течение 10-15 минут. Так что всё это чистой воды "липа", — сказал РИА Новости Никулин.

"Аргумент" из музея



Но главным "аргументом", использованным Human Rights Watch, на поверку оказалась фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве, сообщил Конашенков.

"Вынуждены разочаровать "сказочников"-экспертов из Human Rights Watch", — сказал он.

О типе якобы разорвавшегося боеприпаса невозможно судить при отсутствии какой-либо маркировки, сказал РИА Новости Мураховский.

"Единственное достоверное фото, представленное на сайте (HRW) — это изображение советской авиабомбы ХАБ-250 из музея. Вообще-то на ХАБ, как и на любой советской авиационной бомбе, имеется буквенно-цифровая маркировка в соответствии с нормативами Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ", — уточнил эксперт.

Техническая бессмыслица



Конашенков подробно пояснил, почему бессмысленно говорить о применении авиабомб ХАБ-250 и с чисто технической точки зрения.

"Никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе", — сказал Конашенков. Кроме того, эти боеприпасы конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином, добавил он.

"И самое главное, ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы", — подчеркнул представитель военного ведомства, комментируя фотографии фрагментов некоего разорвавшегося боеприпаса, которые размещены на сайте HRW.

Фейк и шарлатанство



"Умозрительным выводам HRW верить нельзя, тем более если ее представители туда не выезжали, а якобы осколки (бомбы) видели из космоса. Это обычный фейк, такой же, как у "Белых касок", — сказал Никулин РИА Новости.

"Скорее всего, такого рода информацию Human Rights Watch получили от (западных) спецслужб, задача которых – осуществить информационный вброс чужими руками, в данном случае — по каналам правозащитной организации", — добавил он.

По словам Конашенкова, только прибытие и работа в Хан-Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля. "Чем больше западные страны будут препятствовать этому — тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных", — заключил Конашенков.

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