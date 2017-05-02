Путин и Трамп обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом, стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Второго мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Трамп условились "активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".

"Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что беседа "носила деловой и конструктивный характер".

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