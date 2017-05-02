В Сирии погиб российский военный советник

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский военный советник погиб в Сирии при обстреле боевиками сирийских войск, он представлен к государственной награде посмертно, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде — посмертно", — добавляет российское военное ведомство.