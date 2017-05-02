В Сирии и Ираке на стороне террористов воюют около 900 иорданцев

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Около 900 боевиков из Иордании в настоящее время воюют на стороне террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* в Сирии и Ираке, передает агентство Рейтер.

Однако, как сообщил агентству иорданский чиновник, пожелавший остаться неназванным, в последнее время число присоединивших к террористам граждан страны значительно снизилось.

"Число присоединяющихся к ультраконсервативным снизилось в последние три года, так как кампания, которая проводится разведкой, помогла органам безопасности пресечь их планы в зародыше и задержать радикализованных молодых людей, собиравшихся уехать", — пишет агентство со ссылкой на слова источника.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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