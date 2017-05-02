В Госдепе США обеспокоены отсутствием результатов на переговорах в Астане

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Встречи в Астане по Сирии пока не достигли целей деэскалации сирийского конфликта, сообщили РИА Новости в госдепе США в преддверии нового раунда переговоров.
США на предстоящих переговорах будут представлены и. о. помощника госсекретаря США Стюартом Джонсом.
Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Делегацию оппозиции Сирии на переговорах в Астане в составе 16 человек возглавит представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш. Оппозиция не принимала участие в предыдущем, третьем раунде переговоров в Астане. Российскую делегацию на них возглавит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
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