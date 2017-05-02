В Госдепе США обеспокоены отсутствием результатов на переговорах в Астане

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Встречи в Астане по Сирии пока не достигли целей деэскалации сирийского конфликта, сообщили РИА Новости в госдепе США в преддверии нового раунда переговоров.

"США поддерживают любые дискуссии, которые могут привести к деэскалации насилия и обеспечить доступ гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам. Однако мы обеспокоены, что астанинский процесс пока не способствует достижению этих целей", — отметил представитель госдепа США.

США на предстоящих переговорах будут представлены и. о. помощника госсекретаря США Стюартом Джонсом.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Делегацию оппозиции Сирии на переговорах в Астане в составе 16 человек возглавит представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш. Оппозиция не принимала участие в предыдущем, третьем раунде переговоров в Астане. Российскую делегацию на них возглавит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>