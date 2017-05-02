Помощник госсекретаря США примет участие в переговорах по Сирии в Астане

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. И.о помощника госсекретаря США Стюарт Джонс будет участвовать 3-4 мая на встрече в Астане по Сирии в качестве наблюдателя, это говорит о поддержке Вашингтоном политического разрешения сирийского конфликта, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"И.о. помощника госсекратаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс примет участие в переговорах в Астане 2-4 мая в качестве наблюдателя", — сообщил собеседник агентства.

В Госдепе отметили, что госсекретарь США Рекс "Тиллерсон попросил Джонса посетить переговоры на этой неделе". "Его участие в качестве наблюдателя со стороны США демонстрирует поддержку США политического разрешения сирийского кризиса", — сказал представитель государственного департамента США.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Делегацию оппозиции Сирии на переговорах в Астане в составе 16 человек возглавит представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш. Оппозиция не принимала участие в предыдущем, третьем раунде переговоров в Астане. Российскую делегацию на них возглавит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

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