В Минобороны ответили на заявления о советской бомбе в Идлибе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В российском Минобороны назвали "сказочниками" экспертов, заявивших, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован химической бомбой "советского производства".
В Минобороны добавили, что боеприпасы ХАБ-250 никогда не снаряжались зарином, потому что конструктивно к этому не предназначены.
Установить объективную картину произошедшего поможет только прибытие в Хан-Шейхун специальной миссии экспертов, уверены в военном ведомстве. При этом там отметили, что боевики, узнав о приглашении на место происшествия экспертов ОЗХО, по чьей-то команде залили цементом воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса.
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