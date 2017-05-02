В Минобороны ответили на заявления о советской бомбе в Идлибе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В российском Минобороны назвали "сказочниками" экспертов, заявивших, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован химической бомбой "советского производства".

Боеприпасы ХАБ-250, о применении которых в Сирии заявила правозащитная организация Human Rights Watch, никогда не экспортировались за пределы СССР и все давно уничтожены, пояснило военное ведомство. При этом в качестве "доказательства" применения "советской" бомбы HRW представила фото макета из музея Вооруженных Сил в Москве.

В Минобороны добавили, что боеприпасы ХАБ-250 никогда не снаряжались зарином, потому что конструктивно к этому не предназначены.

Установить объективную картину произошедшего поможет только прибытие в Хан-Шейхун специальной миссии экспертов, уверены в военном ведомстве. При этом там отметили, что боевики, узнав о приглашении на место происшествия экспертов ОЗХО, по чьей-то команде залили цементом воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса.

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