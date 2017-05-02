Число жертв нападения ИГ* на лагерь беженцев в Сирии превысило 50 человек

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Число жертв нападения террористов ИГ* на лагерь беженцев в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии превысило 50 человек, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

В лагере, расположенном к юго-востоку от города Аш-Шаддади, находились беженцы из провинции Дейр-эз-Зор и Ракка, а также из иракской провинции Ниневия. Боевики напали на них рано утром во вторник.

"Погибли более 50 человек, в их числе женщины и дети, и 34 получили ранения и были доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", — сообщил телеканал.

Ранее курдское агентство ANF сообщило о 22 погибших. После того, как террористов выбили из лагеря, курдские отряды и сотрудники курдского Красного полумесяца приступили к поисково-спасательным мероприятиям.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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