Боевики ИГ* убили более 20 беженцев на сирийско-иракской границе

Боевики ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

Боевики ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

БЕЙРУТ, 2 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* напали на временный лагерь беженцев близ погранперехода Аль-Салиба на сирийско-иракской границе. В результате резни убиты 22 человека, сообщает курдское агентство ANF.

По данным агентства террористы расправились с иракскими и сирийскими беженцами. Около 35 раненных граждан доставили в больницы города Эль-Хасаке.

Контроль над лагерем был восстановлен бойцами "Демократических сил Сирии" (ДСС). После того, как террористы были выбиты из лагеря, курдские отряды и сотрудники курдского красного полумесяца приступили к поисково-спасательным мероприятиям в близлежащих районах.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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