Боевики ИГ* убили более 20 беженцев на сирийско-иракской границе

БЕЙРУТ, 2 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* напали на временный лагерь беженцев близ погранперехода Аль-Салиба на сирийско-иракской границе. В результате резни убиты 22 человека, сообщает курдское агентство ANF.
Контроль над лагерем был восстановлен бойцами "Демократических сил Сирии" (ДСС). После того, как террористы были выбиты из лагеря, курдские отряды и сотрудники курдского красного полумесяца приступили к поисково-спасательным мероприятиям в близлежащих районах.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>