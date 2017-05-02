Глава сирийской делегации рассказал о запланированных в Астане встречах

АСТАНА, 2 мая — РИА Новости. Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари сообщил, что планирует во вторник провести двухстороннюю встречу с делегацией Ирана в Астане, в планах также встреча с делегацией РФ.

"С иранской делегацией", — сказал Джаафари, отвечая на вопрос журналистов в Астане, с кем он планирует встретиться во вторник.

Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли он встречаться с делегацией РФ, уточнив, что это произойдёт позднее.

Во вторник в Астане проходят встречи на уровне экспертов, переговоры группы высокого уровня состоятся 3-4 мая. Российскую делегацию на них возглавит спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. Планируется также участие представителей вооруженной сирийской оппозиции, которая не приехала на предыдущий, третий раунд.