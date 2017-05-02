Из сирийского поселения Сабна вывели около ста боевиков

БЕЙРУТ, 2 мая — РИА Новости. Около 100 боевиков и члены их семей покинули населенный пункт Сабна в северо-восточном пригороде Дамаска, согласно достигнутым договоренностям между властями Сирии и главарями ряда вооруженных группировок, сообщает телеканал Аль-Джадид со ссылкой на Военно-информационный центр правительственных сил САР.

Поселение, расположенное близ ливано-сирийской границы, боевики покинули по предоставленному коридору в направлении провинции Идлиб.

В рамках программы народного примирения 22 февраля боевики с семьями оставили соседний Сабной город Сергая. Вывод вооруженных радикальных отрядов продолжается и в городе Хомс, где за последние семь этапов из квартала Аль-Ваэр выехали около трех тысяч боевиков, часть на автобусах была отправлена в город Идлиб, другая на север провинции Идлиб.

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