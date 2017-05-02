Путин и Трамп проведут телефонные переговоры

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонные переговоры. Разговор намечен на 19:30 во вторник.агентству Рейтер, что Трамп намерен обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии.
Это будет третья беседа двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первая состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.
Разногласия по Сирии
После прихода новой администрации в США отношения Вашингтона и Москвы резко обострились. Наиболее серьезный кризис связан с ракетным ударом американцев по сирийской авиабазе "Шайрат".
При этом США не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.
В Москве жестко раскритиковали удар Вашингтона. Так, президент Владимир Путин назвал случившееся "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".
Сам Трамп в понедельник назвал решение об ударе по Сирии "очень трудным".
"Здесь (в Овальном кабинете Белого дома — ред.) принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет "Томагавк" по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей", — заявил американский лидер в интервью телеканалу CBS.
"Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия", — добавил Трамп.
Судьба Башара Асада
В апреле Трамп даже пошел на неслыханное нарушение этикета, назвав Башара Асада "животным".
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп тогда в интервью телеканалу Fox Business.
Американский лидер также обрушился с критикой на Россию.
"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.
"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал Спайсер.
После напоминаний о газовых камерах нацистской Германии пресс-секретарь Белого дома извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".
"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил Спайсер.
Между тем, слова пресс-секретаря президента раскритиковали и американские политики. Так, демократы потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.
В Москве Асада считают своим союзником. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил в конце апреля, что российские власти не являются "адвокатами" сирийского лидера.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила в интервью Yahoo Global News, что требования об отставке Асада являются "не выходом, а тупиком".
Башар Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года. На выборах в 2014 году политик получил 88,7 процента голосов.
Шанс для Трампа
В интервью Yahoo Global News Захарова также коснулась текущего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, они находятся на "абсолютно низком уровне".
Говоря о перспективах сотрудничества двух стран при Трампе, Захарова предложила подождать с прогнозами.
"Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс", — подчеркнула представитель МИД.
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