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Война в Сирии
Война в Сирии

Путин и Трамп проведут телефонные переговоры

13:0902.05.2017
(обновлено: 13:14 02.05.2017)
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© AFP 2017 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонные переговоры. Разговор намечен на 19:30 во вторник.

Дональд Трамп. 29 апреля 2017
© AP Photo / J. David Ake
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Источник в Белом доме сообщил агентству Рейтер, что Трамп намерен обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии.

Это будет третья беседа двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первая состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Разногласия по Сирии

После прихода новой администрации в США отношения Вашингтона и Москвы резко обострились. Наиболее серьезный кризис связан с ракетным ударом американцев по сирийской авиабазе "Шайрат".

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля. Американский президент Дональд Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск.

При этом США не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.

В Москве жестко раскритиковали удар Вашингтона. Так, президент Владимир Путин назвал случившееся "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

Сам Трамп в понедельник назвал решение об ударе по Сирии "очень трудным".

"Здесь (в Овальном кабинете Белого дома — ред.) принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет "Томагавк" по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей", — заявил американский лидер в интервью телеканалу CBS.

"Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия", — добавил Трамп.

Судьба Башара Асада

Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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Расходятся позиции Москвы и Вашингтона и в вопросе судьбы сирийского президента Башара Асада. На Западе продолжают утверждать, что политик должен покинуть свой пост.

В апреле Трамп даже пошел на неслыханное нарушение этикета, назвав Башара Асада "животным".

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — заявил Трамп тогда в интервью телеканалу Fox Business.

Американский лидер также обрушился с критикой на Россию.

"Путин поддерживает человека (Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — подчеркнул Трамп.

Заседание Совета безопасности ООН по Сирии
© REUTERS / Mike Segar
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Еще дальше пошел пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он и вовсе сравнил Асада с Адольфом Гитлером.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал Спайсер.

После напоминаний о газовых камерах нацистской Германии пресс-секретарь Белого дома извинился за свое сравнение, назвав его "бестактным".

"Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака против невинных людей недопустима", — пояснил Спайсер.

Между тем, слова пресс-секретаря президента раскритиковали и американские политики. Так, демократы потребовали, чтобы Спайсер покинул свой пост.

В Москве Асада считают своим союзником. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил в конце апреля, что российские власти не являются "адвокатами" сирийского лидера.

Президент США Дональд Трамп. 10 апреля 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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"Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью. Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права", — добавил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила в интервью Yahoo Global News, что требования об отставке Асада являются "не выходом, а тупиком".

Башар Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года. На выборах в 2014 году политик получил 88,7 процента голосов.

Шанс для Трампа

В интервью Yahoo Global News Захарова также коснулась текущего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, они находятся на "абсолютно низком уровне".

Пункт временного размещения беженцев Жибрин в Алеппо
© РИА Новости
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"Мы сделали столько заявлений по этому поводу, что мы должны каким-то образом улучшить наши отношения, в интересах наших народов, в интересах бизнеса, экономики, политики", — отметила дипломат, добавив, что резкое ухудшение стало следствием политики предыдущей администрации Барака Обамы.

Говоря о перспективах сотрудничества двух стран при Трампе, Захарова предложила подождать с прогнозами.

"Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс", — подчеркнула представитель МИД.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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